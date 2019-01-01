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Главная > Ноутбуки > VivoBook > Ноутбук ASUS X509JB-EJ007 Intel i5-1035G1/8G/256G SSD/noDVD/15,6" FHD/NV MX110 2G/No OS Серый, 90NB0QD2-M00360

Ноутбук ASUS X509JB-EJ007 Intel i5-1035G1/8G/256G SSD/noDVD/15,6" FHD/NV MX110 2G/No OS Серый, 90NB0QD2-M00360

47990 руб.
В наличии
Наличие в магазинах

«ТРЦ Вегас-Кунцево» - м. Кунцево в наличии

БП «Румянцево» - м. Румянцево нет в наличии

ТРЦ «Нора» — м. Коломенская в наличии

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ASUS Laptop 15 X509JB – отличное решение на каждый день

ASUS Laptop 15 X509UA

Ноутбук ASUS Laptop 15 X509JB отлично подойдет для выполнения повседневных задач. Конфигурация, в основе которой используется производительный процессор Intel Core i5 в сочетании с оперативной памятью DDR4 8 ГБ, дает возможность комфортно работать с большинством программ и приложений.

15-дюймовый дисплей NanoEdge, оснащенный антибликовым покрытием, гарантирует четкую и яркую картинку при любом уровне внешнего освещения. Для максимального удобства пользователей для хранения информации в ноутбуке установлен SSD 256 ГБ.

ASUS X509UA

Стиль современного мира

Внешний вид ноутбука превосходно дополнит образ современного человека. Устройство отличается стильным дизайном, прочной и надежной конструкцией и продуманной эргономикой.

дизайн ASUS Laptop 15 X509UA

Оптимальное решение для мобильных людей

Если вам нужен ноутбук, который можно было бы комфортно использовать в любом месте, предоставленная модель окажется оптимальным вариантом. Вес ноутбука не превышает 1,8 кг, благодаря чему его можно комфортно брать с собой в дорогу, на работу или обучение.

Надежный аккумулятор, который используется в данной версии ноутбука, способен работать в три раза дольше в сравнении с аналогичными моделями. Разработчики оснастили модель функцией быстрой зарядки: батарея заряжается до 60% всего лишь за 49 минут.

дизайн ASUS Laptop 15 X509UA

Безопасность корпуса и защита информации

В разработке корпуса ноутбука применялись передовые технологии и использовались высококачественные материалы. Производители предусмотрели специальную защиту самого корпуса и отдельно — жесткого диска, что гарантирует сохранность компьютера и информации на нем в случае падений.

ноутбук ASUS Laptop 15 X509UA

Работайте с комфортом

Благодаря процессору Intel Core i5 и оперативной памяти DDR4 8 ГБ, ноутбук ASUS Laptop 15 X509JB прекрасно справляется с большинством программ и приложений, а также быстро работает в режиме мультизадачности.
ПроцессорIntel® Core™ i5-1035G1 Processor 1.0GHz Quad-core, with Turbo boost (up to 3.6GHz) and 6MB cache
Операционная системаNo OS
Память8 Гб DDR4
Хранилище256 Гб (SSD)
Экран15.6" (16:9) FHD (1920x1080) , 60 Гц , 45% NTSC , светодиодная подсветка , матовый
ГрафикаNVIDIA® GeForce® GT MX110 2Gb
Оптический дискнет
Устройство чтения картслот для карт памяти micro-SD
КамераVGA Web Camera
Сетевые подключенияWi-Fi 5 (802.11 ac) Bluetooth V4.2
Интерфейс1 x комбинированный аудиоразъем 2 x USB 2.0 1 x Type-C USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) 1 x USB 3.0 Type A 1 x HDMI
Аудио2 Вт стереодинамики и микрофон Технология ASUS SonicMaster
Аккумулятор32 Вт⋅ч 2 яч. полимерный
Адаптер питанияТип разъема: ø4 (мм) Выход: 19 В, 3.42 A, 65 Вт Вход: 100 -240 В, 50/60 Гц
Размеры360 x 235 x 22.9 мм (Д x Ш x В)
ЦветСерый
Вес1.8 кг
Гарантия производителя12 месяцев
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Самовывоз - бесплатно

Доставка курьером по Москве - от 350 руб.

  • от 0 до 5 кг – 350 руб. (ноутбуки, смартфоны, аксессуары)
  • от 5 до 10 кг – 500 руб. (моноблоки, мониторы, системные блоки)
  • от 10 до 15 кг – 1000 руб. (моноблоки, мониторы, системные блоки)

Доставка за МКАД – от 500 руб.

(+10км, дальше 10 км отправляется транспортной компанией)

  • от 0 до 5 кг – 500 руб. +10 руб. за 1км (ноутбуки, смартфоны, аксессуары)
  • от 5 до 10 кг – 700 руб. +10 руб. за 1км (моноблоки, мониторы, системные блоки)
  • от 10 до 15 кг – 1300 руб. +10 руб. за 1км (моноблоки, мониторы, системные блоки)

Срочная доставка по Москве – от 900 руб.

Возможна срочная доставка до 5 кг в день заказа. Срочная доставка в течение дня осуществляется с 11:00 до 21:00 при оформлении заказа до 15:00. Возможность срочной доставки вы можете узнать у оператора. 

Доставка в другие города России и страны СНГ осуществляется транспортными компаниями после 100% предоплаты за товар.

Доставка по России БЕСПЛАТНАЯ до пункта самовывоза CDEK в вашем городе (от 5000 руб. и до 10 кг, 100% предоплата). Доставка по адресу платная, точную сумму за доставку в ваш город по адресу, можно узнать у оператора после оформления заказа.

При отправке ноутбуков и более крупных товаров мы обязательно заказываем упаковку.

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