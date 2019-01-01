Ноутбук ASUS X509JB-EJ007 Intel i5-1035G1/8G/256G SSD/noDVD/15,6" FHD/NV MX110 2G/No OS Серый, 90NB0QD2-M00360

Ноутбук ASUS Laptop 15 X509JB отлично подойдет для выполнения повседневных задач. Конфигурация, в основе которой используется производительный процессор Intel Core i5 в сочетании с оперативной памятью DDR4 8 ГБ, дает возможность комфортно работать с большинством программ и приложений.
15-дюймовый дисплей NanoEdge, оснащенный антибликовым покрытием, гарантирует четкую и яркую картинку при любом уровне внешнего освещения. Для максимального удобства пользователей для хранения информации в ноутбуке установлен SSD 256 ГБ.
Стиль современного мира
Внешний вид ноутбука превосходно дополнит образ современного человека. Устройство отличается стильным дизайном, прочной и надежной конструкцией и продуманной эргономикой.
Оптимальное решение для мобильных людей
Если вам нужен ноутбук, который можно было бы комфортно использовать в любом месте, предоставленная модель окажется оптимальным вариантом. Вес ноутбука не превышает 1,8 кг, благодаря чему его можно комфортно брать с собой в дорогу, на работу или обучение.
Надежный аккумулятор, который используется в данной версии ноутбука, способен работать в три раза дольше в сравнении с аналогичными моделями. Разработчики оснастили модель функцией быстрой зарядки: батарея заряжается до 60% всего лишь за 49 минут.
Безопасность корпуса и защита информации
В разработке корпуса ноутбука применялись передовые технологии и использовались высококачественные материалы. Производители предусмотрели специальную защиту самого корпуса и отдельно — жесткого диска, что гарантирует сохранность компьютера и информации на нем в случае падений.
Работайте с комфортом
Благодаря процессору Intel Core i5 и оперативной памяти DDR4 8 ГБ, ноутбук ASUS Laptop 15 X509JB прекрасно справляется с большинством программ и приложений, а также быстро работает в режиме мультизадачности.
|Процессор
|Intel® Core™ i5-1035G1 Processor 1.0GHz Quad-core, with Turbo boost (up to 3.6GHz) and 6MB cache
|Операционная система
|No OS
|Память
|8 Гб DDR4
|Хранилище
|256 Гб (SSD)
|Экран
|15.6" (16:9) FHD (1920x1080) , 60 Гц , 45% NTSC , светодиодная подсветка , матовый
|Графика
|NVIDIA® GeForce® GT MX110 2Gb
|Оптический диск
|нет
|Устройство чтения карт
|слот для карт памяти micro-SD
|Камера
|VGA Web Camera
|Сетевые подключения
|Wi-Fi 5 (802.11 ac) Bluetooth V4.2
|Интерфейс
|1 x комбинированный аудиоразъем 2 x USB 2.0 1 x Type-C USB 3.0 (USB 3.1 Gen 1) 1 x USB 3.0 Type A 1 x HDMI
|Аудио
|2 Вт стереодинамики и микрофон Технология ASUS SonicMaster
|Аккумулятор
|32 Вт⋅ч 2 яч. полимерный
|Адаптер питания
|Тип разъема: ø4 (мм) Выход: 19 В, 3.42 A, 65 Вт Вход: 100 -240 В, 50/60 Гц
|Размеры
|360 x 235 x 22.9 мм (Д x Ш x В)
|Цвет
|Серый
|Вес
|1.8 кг
|Гарантия производителя
|12 месяцев
Самовывоз - бесплатно
Доставка курьером по Москве - от 350 руб.
Доставка за МКАД – от 500 руб.
(+10км, дальше 10 км отправляется транспортной компанией)
Срочная доставка по Москве – от 900 руб.
Возможна срочная доставка до 5 кг в день заказа. Срочная доставка в течение дня осуществляется с 11:00 до 21:00 при оформлении заказа до 15:00. Возможность срочной доставки вы можете узнать у оператора.
Доставка в другие города России и страны СНГ осуществляется транспортными компаниями после 100% предоплаты за товар.
Доставка по России БЕСПЛАТНАЯ до пункта самовывоза CDEK в вашем городе (от 5000 руб. и до 10 кг, 100% предоплата). Доставка по адресу платная, точную сумму за доставку в ваш город по адресу, можно узнать у оператора после оформления заказа.
При отправке ноутбуков и более крупных товаров мы обязательно заказываем упаковку.