Ноутбук ASUS X509JB-EJ007 Intel i5-1035G1/8G/256G SSD/noDVD/15,6" FHD/NV MX110 2G/No OS Серый, 90NB0QD2-M00360

ASUS Laptop 15 X509JB – отличное решение на каждый день

Ноутбук ASUS Laptop 15 X509JB отлично подойдет для выполнения повседневных задач. Конфигурация, в основе которой используется производительный процессор Intel Core i5 в сочетании с оперативной памятью DDR4 8 ГБ, дает возможность комфортно работать с большинством программ и приложений.

15-дюймовый дисплей NanoEdge, оснащенный антибликовым покрытием, гарантирует четкую и яркую картинку при любом уровне внешнего освещения. Для максимального удобства пользователей для хранения информации в ноутбуке установлен SSD 256 ГБ.

Стиль современного мира

Внешний вид ноутбука превосходно дополнит образ современного человека. Устройство отличается стильным дизайном, прочной и надежной конструкцией и продуманной эргономикой.

Оптимальное решение для мобильных людей

Если вам нужен ноутбук, который можно было бы комфортно использовать в любом месте, предоставленная модель окажется оптимальным вариантом. Вес ноутбука не превышает 1,8 кг, благодаря чему его можно комфортно брать с собой в дорогу, на работу или обучение.

Надежный аккумулятор, который используется в данной версии ноутбука, способен работать в три раза дольше в сравнении с аналогичными моделями. Разработчики оснастили модель функцией быстрой зарядки: батарея заряжается до 60% всего лишь за 49 минут.

Безопасность корпуса и защита информации

В разработке корпуса ноутбука применялись передовые технологии и использовались высококачественные материалы. Производители предусмотрели специальную защиту самого корпуса и отдельно — жесткого диска, что гарантирует сохранность компьютера и информации на нем в случае падений.

Работайте с комфортом

Благодаря процессору Intel Core i5 и оперативной памяти DDR4 8 ГБ, ноутбук ASUS Laptop 15 X509JB прекрасно справляется с большинством программ и приложений, а также быстро работает в режиме мультизадачности.